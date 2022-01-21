Beklenen kar yağışı yurda giriş yaptı!

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

HAMZABEYLİ YOLUNDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan ve Balkanlar'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da da öğle saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından da kar yağışı, megakente Silivri'den giriş yaptı.

Kar yağışı akşam saatlerinde de birçok ilçede etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.

MARMARA İÇİN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

"SICAKLIK VE BASINÇ DÜŞÜŞÜ HIZ KESTİ"

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, sosyal medya hesabından dikkat çeken 2 grafik paylaştı. Kadıoğlu paylaşımında, "İstanbul'daki sıcaklık ve basınç düşüşü hız kesti" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre de, kentte ana cadde ve meydanların açık tutulması için İstanbul'da 7 bin 421 personel, 1582 karla mücadele aracı ve iş makinesi görev yapacak. Kentte 350 farklı noktada kurulan istasyonlarda, 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1290 ton solüsyon da karla mücadele için hazır bekletiliyor.

İETT otobüsleri, raylı sistemler ve vapurlar da talep olması durumunda ek sefer konulacak. Tramvay hatlarında ve açıktaki metro istasyonlarında tuzlama çalışmaları yapılacak.

METROBÜS HATTINDA İŞ MAKİNELERİ GÖREV YAPACAK

Metrobüs güzergahı boyunca iş makineleri ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak.

İBB ekipleri, trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için 42 araçla sinyal bakım onarımı için sahada olacak.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 10 mobil büfe sahada çay, çorba, yiyecek dağıtımı yapmak için hazır bekleyecek.

Genel trafik akışının aksamaması için 12 çekiciyle Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter, Mahmutbey, Haliç, 1. Köprü, Vatan Caddesi, Bostancı, Çamlıca, Pendik ve Kavacık bölgelerinde 24 saat kesintisiz hizmet verilecek.

MİSAFİRHANELER EVSİZLERE AÇILDI

İBB, sokaklarda yaşayanlar için de hazırlıklarını tamamladı. Erkekler için Esenyurt'ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı'ndaki misafirhane hizmet verecek.

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokak hayvanları için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği sağlanacak.

İGDAŞ ekipleri de olumsuz hava şartları karşı İstanbullulara güvenli ve sürdürülebilir doğal gaz hizmeti için 7 gün 24 görev başında olacak.

VALİ YERLİ KAYA: KİMSE DIŞARIDA KALMASIN! MİSAFİR EDELİM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi devam ediyor. Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için Kaymakamlıklar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen çalışma sürdürülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi sürdürülüyor. Proje kapsamında, 39 ilçede evsiz durumda bulunan vatandaşlar anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan vatandaşların, gerekli hallerde uzmanlar tarafından psikolojik destek sunuluyor.

Öte yandan valilik, evsiz vatandaşları görenlerin en yakın polis-jandarma karakoluna bildirilmesini beklediklerini kaydetti. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında ise, “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk, sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim #KimseDışarıdaKalmasın” paylaşımında bulundu.

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