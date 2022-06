Bedelli askerlik affının ayrıntıları netleşti

Askeri Ceza Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti Milletvekili Refik Özen ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Toplam 20 maddeden oluşan teklifte, 550 bin yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi de yer alıyor.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 2019 yılında kabul edildi. Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiler bedelli askerlik kapsamı dışında tutuldu. Bedelli askerlikten yararlanamayan ve sayıları 550 bin kişiye ulaşan gençler üç yıldır af bekliyorlardı.

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, bedelli askerlik başvurusunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemelerini yapmayanlar bedelli askerlikten yararlanamayacaklar.

HER YIL İÇİN 9.418 TL EK ÖDEME

Bedelli askerlik ücreti şu an 56 bin 506.80 TL olarak uygulanıyor. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacaklar. Hesaplamada, gecikilen her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek. Yılı aşan günler izleyen yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, 56 bin 506.80 TL’ye ilave olarak, mevcut katsayı üzerinden her yıl için 9 bin 417.80 TL ek ödeme yapacaklar. Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek.

Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.

GURBETÇİLERE DE BEDELLİ AFFI

Geçmişte uygulanan dövizle askerlik kapsamından çıkarılan gurbetçilerden, ödemeleri gereken dövizi ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında 184 gün veya daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik hakkını kaybedenlere de af getirilecek. Bu kişilerin yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları ve bugün için 9 bin 417.80 TL olan tutarın müracaat tarihindeki karşılığı olan dövizi 10 gün içinde ödemeleri gerekecek. Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olarak bugün ödenmesi gereken döviz tutarından az olanlar, eksik kalan tutarı başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeyecekler.

Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olan dövize eşit veya fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak, fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

KANUNDAKİ TANIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nda bakaya, saklı ve yoklama kaçağı şöyle tanımlanıyor:

Bakaya: Sevke tabi olduğu hâlde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar

Saklı: Yirmi yaşına girmiş oldukları hâlde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar

Yoklama kaçağı: Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar.