Son dakika bebeğini öldürdü! Bu nasıl anne! Bebeğini boğup çöpe attı! Kent çöplüğü aranıyor!

AA

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F..U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra bebeğin cansız bedenini çöp konteynerine attığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

KENTTEKİ ÇÖPLÜK ARANIYOR

AA'da yer alan habere göre bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki çöplükte, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

20 KİŞİLİK EKİP 1 SAAT ARADI

Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı. Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.