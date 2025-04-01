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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bayramda trafik bilançosu artıyor! 27 ölü, 3 bin 619 yaralı

        Bayramda trafik bilançosu artıyor!

        Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü 663 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1.120 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti, 3.619 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:50
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        Bayramda trafik bilançosu artıyor!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 619 kişinin yaralandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 bin 619 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

        '528 BİN 654 ARAÇ DENETLENDİ'

        Ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 3'üncü günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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