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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılmaya başlanacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılmaya başlanacak

        SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:46
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        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
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        Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

        SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

        Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

        Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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