Başkentteki felakette kahreden çalışma! Aracı sele kapıldı

DHA

Son dakika... Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti, bölgede arıcılık yaptığı belirtilen Mehmet G.'nin ise kaybolduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre ihbarla bölgede çalışma başlatan ancak olumlu bir sonuç alamayan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri, bu sabah da faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

15 kilometrekarelik dere yatağı boyunca devam eden çalışmalara sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Belediye ekipleri de bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

'MÜŞTERİMİZİN ARABASINI ARARKEN CANSIZ BEDENİNİ BULDUK'

Bölgede hayvancılıkla uğraşan ve sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu, "Dün burada müşterimize kurban sattık. Dışarıya çıkınca sel geldi. Her şey 15 dakika içinde oldu. Sel, iki arabayı dereye attı. Müşterimizin arabasını ararken cansız bedenini bulduk. Ayağını gördük, üzerinde çalı çırpı yığınları vardı. Jandarmaya haber verdik. Dağlar bir anda üzerimize kayıp geldi. Önünde durulmuyor. Ne olduğunu anlayamadık. Onun dışında benim çiftliğimden 500 metre aşağıdaki arıcı kaybolmuş, 58-60 yaşlarındaydı. Onu henüz bulamadılar" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: 6 BİN 670 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kentte son 4 gündür yaşanan fırtınada rüzgar hızının zaman zaman saatte 92 kilometreye çıktığı ve 127 kilogramlık yağış düştüğünün belirtildiği açıklamada, "Ankara'nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz tarafından müdahale edildi" denildi.

ANKARA İÇİN 'YOĞUN YAĞIŞ' UYARISI

Ankara'da bugün yine öğleden sonra yoğun yağış beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.