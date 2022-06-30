Başkentte bir kez daha sağanak kâbusu!

Son dakika: Ankara'da bir kez daha sağanak kâbus! Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Cadde ve sokaklar göle döndü - Gündem Haberleri

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

VALİ ŞAHİN: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Sağanak nedeniyle su basan bir evde 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İHA'nın haberine göre sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskınının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

PANİĞE YOL AÇAN İHBAR: 1 KİŞİ MAHSUR KALDI

Öte yandan Keçiören ilçesinde su basan binada mahsur kaldığı ihbarı yapılan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

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