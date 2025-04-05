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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Başkent için şiddetli sağanak ikazı! | Son dakika haberleri

        Başkentte şiddetli sağanak!

        Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, 4 saatlik periyot için ikazda bulunuldu. Uyarıların ardından başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve sürücüler güçlükle ilerledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:33
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        Başkentte şiddetli sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SEL VE SU BASKININA DİKKAT

        Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        DHA'nın haberine göre de kentte saat 15.00'ten itibaren sağanak etkili oldu. Yer yer sağanak ile birlikte dolu da yağdı. Yağış, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde alt geçitler suyla doldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı.

        AFAD'DAN UYARI

        Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından yağışla ilgili uyarı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Ankara ilimiz genelinde önümüzdeki 4 saatlik periyotta sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz" denildi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yavaş, "Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.

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