Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA'nın haberine göre de kentte saat 15.00'ten itibaren sağanak etkili oldu. Yer yer sağanak ile birlikte dolu da yağdı. Yağış, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde alt geçitler suyla doldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı.

AFAD'DAN UYARI Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından yağışla ilgili uyarı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Ankara ilimiz genelinde önümüzdeki 4 saatlik periyotta sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz" denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yavaş, "Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.