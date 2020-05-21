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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor.

Japonya Başbakanı Şinto Abe, açılış törenine video konferans ile katılırken şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra tekrar görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Erdoğan tarafından video konferans şekliyle katılmak üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına katılmaya davet edildim. Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ancak açılış törenine katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla birliktedir. Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle çaba sarf eden herkese en içten tebriklerimi sunuyorum. Şehir Hastanesi kamu-özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği, son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiği ve koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karar verildiğine biliyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza kadar sağlık ve esenlik getirmesini bekliyorum. Alınan bu tedbirlerin neticesi olarak vaka sayısının azlığı ve vefat sayısının düşük olmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Öncelikli olarak tedavi ve ilaç geliştirilmesidir. Japonya'da geliştirilen ve koronavirüste umut olabileceği belirtilen ilacı arzu eden ülkelere bağışlayacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlayacağız.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen G20'de Sayın Erdoğan ile gelişmekte olan ülkelere yardımı teyit ettik. Afrika ve Ortadoğu'daki ülkelere elini uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya'da koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım etmek için sağlık sistemini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için kredi paketleri hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteriz. Her ülke için koronavirüsle mücadele öncelikli olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkileri geliştirme girişiminde bulunacağız. 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temeli olan Ertuğrul Gemisi faciasının 130'ncu yıldönümüdür. Ertuğrul faciası bizim dostluğun kaynağıdır. Bu törenlerin koronavirüsün geçmesinden sonra gerçekleşmesini bekliyorum."

ERDOĞAN: TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Abe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha kazandırdık.

789 bin arsa alanı üzerine kurulu bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456'sı yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatağı ve 90 ameliyathane masası ile bu eser kovid-19 ile mücadelemizde önemli rol oynayacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta ve 500 özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.

Koronavirüs salgını son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Buldukları aşı noktasında ve ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsamda ifade etmeleri bizim Sayın Abe'ye bir şükran borcumuz olduğunun ifadesidir. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında birçok ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. 80'i aşkın ülkeye ürünlerimizi gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Bu bizim insani, vicdani bir görevimizdir.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir davranış sergiliyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer göstergelerde olumlu gelişmeler var. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Elimizdeki imkanları tüm insanlık için salgına karşı seferber etmeyi sürdüreceğiz."