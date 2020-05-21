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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla bugün tam kapasite hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

107 BRANŞTA HİZMET VERECEK

725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

4 AYRI ACİL SERVİS

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak bulunuyor. 30 bin metrekare kapalı alan içinde Erişkin, Çocuk, Travma ve Kadın Doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.