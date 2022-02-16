Başak Cengiz'in katil zanlısı için istenen rapor mahkemeye ulaştı
İstanbul Ataşehir'de öldürülen mimar Başak Cengiz ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda Cengiz'i kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.
Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022'de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.
AA'da yer alan habere göre raporda, Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit"ten 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Başak Cengiz'in katiliyle ilgili çarpıcı tespit!/son-dakika-basak-cengiz-in-katiliyle-ilgili-carpici-tespit-3347197
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