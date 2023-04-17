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Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Barış Boyun çetesine yapılan operasyonda ortaya çıkan detaylar şoke etmişti. Çok sayıda cinayette ismi geçen şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınanlar bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Giriş: 17.04.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Barış Boyun çetesine operasyonda son dakika gelişmesi: 103 olaya karışmışlar! - Haberler
Barış Boyun çetesine operasyonda yeni gelişme!
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DHA

İstanbul'da suç örgütü lideri Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

ÇETE LİDERİ İTALYA'DA YAKALANDI

DHA'nın haberine göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve şuan İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi.

Soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda Barış Boyun'un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısların azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eylemlerin bir kısmının da uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği, bir kısmının diğer suç örgütlerini sindirmek amaçlı olduğu belirlendi.

BİRÇOK CİNAYETTE İSİMLERİ GEÇİYOR

Öte yandan, örgüte yapılan operasyonlarda örgüt mensupları tutuklanmış olsa da sosyal medyadan örgüte yeni üyeler kazandırdıkları ve daha önce terör suçları da dahil olmak üzere çeşitli adi olaylara karışan kişiler olduğu öğrenildi.

Örgüte yapılan operasyon neticesinde yakalanan 131 şüphelinin, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü üzerinde öldürülen Cumali Aslan, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi ve 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi gibi 103 olaya karıştığı öğrenildi.

Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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