Cumhurbaşkanlığı kararı ile mayıs ayında binde 2'den yüzde 1'e çıkarılan döviz alımında tahsil edilen BSMV yeniden binde 2'ye indirildi. Böylece 100 bin dolar alımında BSMV bin dolardan 200 dolara indi. Mayısta dövizin tırmanışına çare olması için artırılan verginin bir daha yerine konulduğunda yüklü miktarda vergi ödenmesinden çekinen vatandaşın döviz satmasına engel olduğu söyleniyordu. Cumhurbaşkanlığı kararında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33'üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerine ilişkin 28.08.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasının e bendinde yer alan yüzde 1 ibaresinin binde 2 olarak değiştirildiği bildirildi.
Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor. Bu vergi önceki yıl döviz işlemleri için binde 2 olarak uygulanıyordu. Cumhurbaşkanlığına bu oranı 10 katına kadar (yüzde 2) artırma yetkisi verilmişti. Altın alım satımı ise bu kapsamda değerlendirilmiyordu. Hazine tarafından bankalara gönderilen yazıda altın alım satımının da kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği açıklanmıştı. Böylece yapılan son düzenleme ile hem döviz hem altın alım satımında BSMV binde 2 olarak kesilecek.
UZUN VADELİ MEVDUATTA VERGİ SIFIRLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararı ile piyasalarda istikrarın sağlanması ve vatandaşın döviz yerine Türk Lirası yatırım yapmasına özendirmek için de Türk Lirası mevduatta yıl sonuna kadar 1 yılın üstünde mevduat yapanlardan vergi alınmayacak. 6 ay ile 1 yıl arasında mevduat yapanlardan yüzde 3 ve 6 aylık mevduat yapanlarda BSMV ise yılsonuna kadar yüzde 15'ten yüzde 5'e indirildi. Katılım bankalarındaki katılım hesaplarında da aynı vadelerde aynı oranlar geçerli olacak.
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