26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı. Bakan Varank, yerli otomobil konusunda "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yaptığı açıklamada, tanıtılacak yerli aracın birden fazla model olacağı mesajını vermesi ise, beklentileri yükseltti.
Öyle ki, daha önce yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, yerli otomobilin ilk etapta sadece elektrikle çalışan bir SUV model olarak tanıtılacağı belirtilmişti.
Bakan Varank'ın 2020 bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklama ise, Aralık ayında tanıtılacak yerli otomobilin birden fazla gövde seçeneği ile görücüye çıkma ihtimalini güçlendirdi.
Bakan Varank'ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:
Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız.
Milli işlemci Çakıl'ın prototipini 2020 yılında üreteceğiz.
Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı.
20 araştırma platformuna 4 yıl içinde 1 milyar liraya kadar bütçe aktaracağız.
Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1.5'luk teminat bedeli yüzde 1'e çekiyoruz.
Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz.
TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldık.
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