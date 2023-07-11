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        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

         Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 14:25
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

        Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

        Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

        Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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