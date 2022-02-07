Bakan Nebati: Londra'da üst düzey görüşmeler yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

G20 İÇİN JAKARTA'YA GEÇECEK

Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.

Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nureddin Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.