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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşuyor. Nebati konuşmasında fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde manipülatif hatta ihanete veren hareketlerin arkasında kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyoruz şeklinde" konuştu. Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Fiyat istikrarının sağlanması birinci önceliklerimizden birisi. Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı ve kararlı adımlar atmayı gerektirmekte. Tüm kurumlarla tam uyum ve istişare içinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrar Komitesini aktif bir şekilde kullanıyoruz. Geçen hafta 3. toplantımızı gerçekleştirdik

- Gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmak ve halkımızın gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 8'e indirdik.

- 20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenleri kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz.

- Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen, etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Bugün stoklarındaki Ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağımız var.

'TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİ'

-Sizin aracılığınızla çok net söylüyorum. Bunun altında kalırsınız, Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi; sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla, ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir bir takım ihanete varan söylemlerle, destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz.

'ZORLUKLAR PAYLAŞILARAK ÇÖZÜLÜR'

-Zorluklar paylaşılarak, destek vererek, yan yana durarak çözülür. Zorlukları fırsat bilerek, birine çelme takarmak ülkeye zarar vererek geçiştirilmez. Son 20 yıldır bu ülkede hiçkimse fiyat artışları, enflasyon, karşısında hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek. Bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Elbette bir zorluk yaşıyoruz ve buz zorluk bizdne kaynaklanan bir zorluk değil. Küresel bir zorluk.

-Dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere uulaşabilmesini desteklemek için ürün bazında özellikle fiyat kıyaslaması yapılabilen ürünlerin de geçmiş dönem fiyatlarının takip edilebildiği ve satıcı firmalarının da değerlendirmelerinin incelenebileceği "Birlikten Berekete" isimli projeyi hayata geçiriyoruz.

-Ne mutlu bize ki bu ülkeye alınteri döküyoruz, ne mutlu bize ki bu ülke için kadınımızla erkeğimizle çalışıyoruz, ne mutlu bize ki bu bayrağın keyfini yaşıyoruz, ne mutlu bize ki bu ülkede Anadolu'da ve Trakya'da Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan fertleriz. Enflasyonla müccadele timimiz hareket halinde kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Şu anda gittiğimiz yerler iyi biliyor. Elbette küresel arzdan kaynaklanan bir problem var, elbette sorunlar var. Bu sorunlardan çıkar elde edenlere karşı da timimiz hareket halinde.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

-Türkiye Ekonomil modeli dünyaya örnek olacak. Kişi başına gelirimiz artacak, ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. Gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Her türlü enstrünmanı kullanmaya devam edeceğiz. Ev hanımımız çalışan kadınlar erkekler ufacık bir tasarrufu olanlar bile bütün tasarruflarından gelir, nema elde edecek şekilde mutlak süretle değerlendirilecekler.

-Kur korumalı hesapla dünyaya örnekolduk. Çok ciddi bir şekilde döviz hesaplara girdi, TL bu enstrünmana giriş yaptı. Altın tasarruf sistemi kurduk ve altın tasarruf sistemi ile mutlak süretle Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracağız.

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