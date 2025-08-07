Son dakika: Bakan Fidan, Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda görüştü. İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı müzakere sürecini ele aldı.
07.08.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri ve müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.
Rusya ve Ukrayna, müzakere adresi olarak İstanbul'u tercih ediyor.
