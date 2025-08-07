Habertürk
        Son dakika: Bakan Fidan, Lavrov'la görüştü

        Son dakika: Bakan Fidan, Lavrov'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda görüştü. İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı müzakere sürecini ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 07.08.2025 - 13:22
        Bakan Fidan, Lavrov'la görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri ve müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.

        Rusya ve Ukrayna, müzakere adresi olarak İstanbul'u tercih ediyor.

