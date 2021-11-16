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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor. Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Son iki senedir tüm dünya zorlu bir dönem geçiriyor. Uzun bir aradan sonra küresel enflasyon artışıyla karşı karşıyayız. Böylesine zorlu bir dönemde yaşadığımız bir takım sorunlara rağmen başarılı bir performans gösterdik.

- Güçlü kamu maliyesi, makro ekonomi istikrarın en önemli dayanaklardan biri olmaya devam edecektir. Enflasyon cephesinde maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamızı gerektiriyor. Özel sektör önceliğinde dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız

- Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonun arz ve talep kaynaklı sebepler yanında fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla bozulan bir yapısı var. Politika seti de farklılaşmak durumunda.

- Bakanlık olarak enflasyonla mücadelemizi çok net gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla ölçüde sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilir ufku artacak. Reel sektörün finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması gerekiyor.

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