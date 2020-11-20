Bakan Elvan'dan Merkez Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın dün aldığı 4.75 puanlık faiz artırma kararının ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada bankanın bağımsızlığına vurgu yaptı. Elvan ''Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir. Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti'' dedi.
'TÜM KURUMLARIN İDARİ KAPASİTELERİ GÜÇLENDİRİLECEK'
''Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir'' diyen Elvan, başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracaklarını kaydetti.
Elvan, maliye, finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarını fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacaklarını aktardı.
'KREDİ VE MEVDUAT PİYASASINDAKİ FİYATLAMANIN SERBEST PİYASADA OLUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ'
Elvan "Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Merkez Bankası 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti. Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankasının fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur.
Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz.
Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.
Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız.
"TÜRKİYE'Yİ FAİZ, ENFLASYON, KUR SARMALINDAN ÇIKARMAMIZ ŞARTTIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın dün aldığı 4.75 puanlık faiz artırma kararını "Acı ilaç içmemiz gerektiğinin farkındayız" sözleriyle değerlendirdi. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşan Erdoğan Hazine'nin Merkez Bankası ile birlikte daha güçlü çalışacağını söyledi. Erdoğan " Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir" dedi.
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