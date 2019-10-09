Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Harekat başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Trump bölgeden çekileceğini ve güvenli bölgeyi oluşturmak istediklerini söyleyince müzakere başlattık. Bu sürecin bizi oyalama süreci olduğunu görünce, Cumhurbaşkanımız Trump'a 'Sizinle netice alamayacağız, destek vermeye devam ediyorsunuz. Biz harekatı başlatacağız' dedi. Bu bizim BM Güvenlik Konseyi kararlarından sağlanan bir hakkımızdır. Harekatımızı da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil, ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bölge için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin bu bölgeye dönmesi mümkün olacak."