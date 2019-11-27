27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor. 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programında belirlenen dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya gelindiğini söyleyen Bakan Albayrak sunumda, "Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellere devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2021 yılında yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesi beklenmektedir.
- 2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12.9 olması bekleniyor. Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8’e gerilemesi hedeflenmektedir.
- Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.
- Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.
- KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı.
- Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.
- Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak
- Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek.
Sürecek...
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