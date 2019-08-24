Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın üretiminin durdurulması hastaları mağdur etmişti. Sağlık Bakanlığı, mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 3 aydır bulunamayan yabancı menşeli ilacın artık üretilmeyeceğini ve piyasaya sürülmeyeceği bildirildi. Özellikle "balık pulu" hastalığı tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine bakanlık yerli ilaç üretimi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda temmuz ayında ilacın muadilinin üretimi için yerli bir firmaya ruhsat verildi.

EYLÜL AYINDA PİYASADA

Firmanın yaptığı çalışmaların ardından yerli muadil ilaç eylül ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek. Bakanlık açıklamasında, "Genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu’da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz" denildi.