BAE'den kritik hamle: F-35 görüşmelerinden çekiliyor

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Üst düzey bir BAE yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Teknik gereksinimler, bağımsız operasyonel kısıtlamalar ve maliyet/fayda analizi; anlaşmayı yeniden değerlendirmeye yol açtı" dedi.

Yetkili, F-35 uçağı satın alma sürecinin "gelecekte yeniden açılabileceğini" de sözlerine ekledi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Wall Street Journal da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile yapılan 23 milyar dolarlık F-35 ve Reaper insansız hava araçları anlaşmasından çekilme tehdidinde bulunduğunu yazmıştı.

WSJ'nin haberinde iki eski müttefik ülkenin son dönemde Çin'in Körfez'de artan nüfuzu nedeniyle giderek daha fazla sorun yaşadığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan kaynaklara göre de BAE hükümeti ABD'li yetkililere anlaşmayı rafa kaldırmak istediklerini bildirdi.