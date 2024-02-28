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        Haberler Dünya Rusya'da insan hakları aktivisti Oleg Orlov'a hapis cezası verildi

        Rusya'da insan hakları aktivisti Oleg Orlov'a hapis cezası verildi

        Rus insan hakları aktivisti 70 yaşında Oleg Orlov, savaş karşıtı söylemleri gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orlov ayrıca, 2021'de kapatılan ve 2022'de Nobel Barış Ödülü alan insan hakları kuruluşu Memorial'ın da kurucu liderlerinden

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28.02.2024 - 07:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 07:55
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        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
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        Rusya'nın başkenti Moskova'da dün görülen davada savaş karşıtı söylemleri bulunan insan hakları savunucusu Oleg Orlov, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Ukrayna'daki savaşı eleştiren 70 yaşındaki Orlov, mahkeme tarafından Rus ordusunu "defalarca kez itibarsızlaştırmaktan" suçlu bulundu.

        "HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

        Nobel Barış Ödülü sahibi, Memorial İnsan Hakları Kuruluşu'nun eş başkanı Orlov, kendisine açılan davayı siyasi olduğu gerekçesiyle reddetmiş, savaşı kınayarak "Hiçbir şeyden pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı.

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        Orlov'un tutuklanmasının ardından Memoril tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Meslektaşımız, dostumuz artık parmaklıklar ardında, bu da çabalarımızı daha da fazla birleştirmemiz gerektiği anlamına geliyor, artık uğruna savaşacak daha çok insanımız var. Orlov gerçeği yüksek sesle söylediği için hapse atıldı. Savaştan ve Rus devletinin işlediği suçlardan bahsetti. Orlov'un sesi çoğumuzun sesidir. İnsan hakları savunucularının, aktivistlerin, Rusya vatandaşlarının ve dünyanın sesidir. Suçlu bulunarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı"

        Ekim 2023'te Moskova'da bir mahkeme Orlov'a köşe yazıları sebebiyle 150 bin ruble (yaklaşık 1500 dolar) para cezası vermişti;bu, savaşı eleştiren diğer kişilerin aldıkları uzun hapis cezalarıyla karşılaştırıldığında çok daha hafif bir cezaydı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Oleg Orlov
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