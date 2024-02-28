Rusya'da insan hakları aktivisti Oleg Orlov'a hapis cezası verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün görülen davada savaş karşıtı söylemleri bulunan insan hakları savunucusu Oleg Orlov, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'daki savaşı eleştiren 70 yaşındaki Orlov, mahkeme tarafından Rus ordusunu "defalarca kez itibarsızlaştırmaktan" suçlu bulundu.

Nobel Barış Ödülü sahibi, Memorial İnsan Hakları Kuruluşu'nun eş başkanı Orlov, kendisine açılan davayı siyasi olduğu gerekçesiyle reddetmiş, savaşı kınayarak "Hiçbir şeyden pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Orlov'un tutuklanmasının ardından Memoril tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız, dostumuz artık parmaklıklar ardında, bu da çabalarımızı daha da fazla birleştirmemiz gerektiği anlamına geliyor, artık uğruna savaşacak daha çok insanımız var. Orlov gerçeği yüksek sesle söylediği için hapse atıldı. Savaştan ve Rus devletinin işlediği suçlardan bahsetti. Orlov'un sesi çoğumuzun sesidir. İnsan hakları savunucularının, aktivistlerin, Rusya vatandaşlarının ve dünyanın sesidir. Suçlu bulunarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı"