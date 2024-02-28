Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptıran şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekâna eğlenmeye gitti.
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AŞKA GELDİLER
Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı. Siyah bir elbise giydiği görülen Hadise, sevgilisiyle dans etti.
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Aşka gelen Hadise ile Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.
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38 yaşındaki Hadise'nin Mert Ayaydın ile samimi anları objektiflere böyle yansıdı.
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Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etmekle yetindi.
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Hadise, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.
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