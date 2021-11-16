Babasını satırla öldürmüştü! Akılalmaz ifadeler!

DHA

Adana'da, 14 Kasım günü saat: 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi´nde bir apartman dairesinde, kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı.

BANYODAKİ BABASINA SATIRLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı.

Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe´nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe´yi gözaltına aldı. Cabbar Kürçe´nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

"BABAMLA 'ÖLEK, GİDEK, GERİ GELEK' OYNADIK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi´ne götürüldü.

Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, `Ölek, gidek, geri gelek´ oyunu oynadık" dedi.

Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.