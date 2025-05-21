Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Azerbaycanlı ressam, Mattia Ahmet Minguzzi’nin portresini duvara resmetti

        Azerbaycanlı ressam, Mattia Ahmet Minguzzi’nin portresini duvara resmetti

        Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minguzzi'nin portresini çizdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin portresini Edirne'de bir istinat duvarına çizdi.

        Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesinde yaşayan ressam Abdullayev, Minguzzi'nin portresini mahallesindeki istinat duvarına resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşımında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Abdullayev, "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte." ifadelerini kullandı.

        Ressamın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

        Abdullayev, daha önce de Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini kentteki duvarlara resmetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Habertürk Anasayfa