"KUB" füze sistemi yok edildi! 201'e ulaştı!

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 194 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı. Böylelikle işgalden kurtarılan yerleşim sayısı 201'e ulaştı.
Azerbaycan haritası (Güncel).
ALİYEV: 8 KÖY DAHA KURTARILDI
İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Cebrayıl’de 3, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2 köy olmak üzere toplam 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.
"KUB" UÇAKSAVAR SİSTEMİ YOK EDİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter’in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00’de işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı. Azerbaycan tarafından Ermeni güçlere ait askeri bir karargahın da imha edildiği bildirildi.
ERMENİSTAN 91 SİVİLİ KATLETTİ
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları sonucu 91 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, 400 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğunu belirtirken, yaralıların 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğunu açıkladı.
2 BİN 442 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ermenistan'ın saldırılarında ayrıca aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan'ın saldırılarında şu ana kadar 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
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