AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRDI

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 15 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 43 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 218'i ise yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1592 ev, 79 apartman, 290 kamu binası kullanılamaz hale geldi.