AA

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullandı.

Ermenistan'ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" ifadelerine yer verildi.