Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirtti. Canbolat, "22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi 4 DSİ dozeri, 271 personelle birlikte 75 ekipmanla çalışmaktayız. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığımızın da 6 asayiş timi bölgede görev yapmakta." dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye giderek inceleme yaptı, çalışmaları takip etti.

MERSİN'DE 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Mersin Erdemli'de gece çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılı Mahallesi sınırlarında kızılçam ormanlarında gece saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile birlikte 30 kişilik personel sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de takviye olduğu yangına müdahale edildi. Tüm ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanında zarar gördüğü öğrenildi.

Öteyandan ilçede Çiriş ve Arpaçbahşis Mahalleri'nde bahçelerde çıkan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.