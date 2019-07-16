Söke ilçesinde kar maskesi takan şüphelinin elindeki pompalı tüfekle bir akaryakıt istasyonunda yaptığı soygun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan soygun yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, iş yeri çalışanlarının ifadesi doğrultusunda güvenlik kameralarını inceledi. AA'nın haberine göre; ekipler, görüntüler doğrultusunda soygunu yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışanlardan S.T, istasyona gelen kişinin maskeli ve elinde pompalı tüfek olduğunu belirterek, "Biz 3 kişi personel odası önünde oturuyorduk. Bir anda namluyu bize doğrultarak 'ceplerinizi boşaltın' dedi. Ceplerimizi boşalttıktan sonra bizi silah zoruyla markete soktu. Marketin kasasını boşalttı ve 2 poşet sigara aldı, ardından koşarak uzaklaştı." dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kar maskesi takan şüphelinin elindeki pompalı tüfekle akaryakıt istasyonuna girdiği, dışarıda duran çalışanları tehdit ederek ceplerindeki parayı aldığı, daha sonra çalışanlardan ikisini markete götürdüğü, buradan bazı eşyalar ve kasadaki paraları aldığı görülüyor.