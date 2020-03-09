AA

Iğdır'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü yakınlarında 4 kaçak avcı yakaladı. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince bu kişilerin yakalandığı alanda yapılan aramada 8'i canlı mühre olarak kullanılan, 20'si ise tuzaklarla yakalanan 28 keklik bulundu.

EL KONULAN KEKLİKLER DOĞAYA SALINACAK

AA'da yer alan habere göre kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 11 bin 904 lirası idari, 19 bin 40 lirası da tazminat cezası olmak üzere toplam 30 bin 944 lira ceza uygulandı. El konulan keklikler ise doğaya salınacak.