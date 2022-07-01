Asgari ücret zammı son dakika... Türkiye'nin günlerdir beklediği asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Dolmabahçe'de işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret miktarını kameralar önünde açıkladı. Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ile beraber "Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?" konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplanmıştı. Açıklanan asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri ve 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok alanda değişiklik yaşanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! 2022 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını belirtti. Erdoğan ayrıca, yapılan zam ile beraber net asgari ücret tutarını da paylaştı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ve "Asgari ücret ne kadar oldu?" sorusunun cevabı...