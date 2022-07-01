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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Temmuz 2022 Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Brüt net asgari ücret hesaplama

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelirken yeni asgari ücret tutarı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber "Asgari ücret ne kadar, kaç TL?" oldu sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını belirtti. Asgari ücret miktarı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarı ile yürürlüğe girecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı ve yeni asgari ücret tutarı açıklaması...

01.07.2022 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı son dakika... Türkiye'nin günlerdir beklediği asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Dolmabahçe'de işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret miktarını kameralar önünde açıkladı. Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ile beraber "Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?" konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplanmıştı. Açıklanan asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri ve 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok alanda değişiklik yaşanacak. 

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! 2022 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını belirtti. Erdoğan ayrıca, yapılan zam ile beraber net asgari ücret tutarını da paylaştı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ve "Asgari ücret ne kadar oldu?" sorusunun cevabı... 

  • ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük. Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz."

     

  • YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır."

  • BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471  TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmiştir. 

    Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık % 30 oranında artış yapılmıştır. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık % 95 olmuştur.

     Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamaktadır.

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi: "Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışında bırakılması devam edecek. Ortalama kamu çalışanları 300-350 lira bir gelir elde edecek."

     

     

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