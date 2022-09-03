İkinci kez ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis I" adıyla bilinen uzay keşif görevi çerçevesinde, bugün fırlatılması planlanan rokette hidrojen sızıntısının giderilememesi sebebiyle fırlatmanın iptal edildiğini duyuruldu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) şimdiye kadarki en güçlü roketini fırlatma planı bir hafta içinde ikinci kez iptal edildi. NASA'nın Artemis misyonu için bugün planlanan roket fırlatma girişimi, tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. NASA, Artemis I Ay görevinin hidrojen tankında bir sızıntı bulunması dolayısıyla fırlatmanın iptal edildiğini aktarırken, yetkilerin sızıntıyı çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.
NASA tarafından yapılan açıklamada, "Artemis I'in Ay görevi ertelendi. Ekipler, rokete yakıt aktaran donanımdaki sızıntı ile ilgili bir sorunu çözmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Artemis I görevinin tanklanması sırasında, rokete yakıt aktarmaya çalışırken bir sızıntı meydana geldi. Şimdiye kadar düzeltme girişimleri başarısız oldu" denildi.
Lansman Direktörü Charlie Blackwell-Thompson ve ekibinin sızıntıyı kapatmaya çalışmalarına rağmen sızıntının devam ettiği belirtildi. Blackwell-Thompson'ın, 3 ila 4 saatlik çabanın ardından geri sayımı durdurduğu aktarıldı. Bugün meydana gelen sorunun Uzay Fırlatma Sisteminin tabanında, 20 santimetrelik bir göbek hattının hidrojeni getirdiği arayüzde olduğu belirtildi.
Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak olan SLS-Orion uzay aracının lansmanının bugün yerel saatle 14:17'de başlaması ve iki saat sürmesi planlanmıştı. SLS-Orion uzay aracının Ay’ın etrafında mürettebatsız 6 haftalık test uçuşunu gerçekleştirip Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
Bu hafta Pazartesi günü yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.
NASA, Artemis uzay görevi ile 1970'lerdeki Apollo Projesi'nin devamı olarak, Ay'a yeniden yeniden insan göndermeyi hedefliyor. Artemis görevi ayrıca Ay'a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedefliyor.
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