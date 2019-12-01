İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34) birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu Güden (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu Güden büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü.

YİNE UYUŞTURUCU PARASI İSTEDİ

İHA'daki habere göre dün akşam Durdu Güden tekrar evine geldi. Erol G. annesinden yine uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine yine evin kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.

OĞLUNUN ARKASINDAN AĞLADI

Bir süre sonra Erol G. dişi ağrıyıp rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri diş ağrısını geçirmek için ilacı fazla almasından dolayı rahatsızlandığını belirlediği genci hastaneye götürdü. Annesi Durdu Güden oğlu için gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye götürülen Erol G. tedavi olduktan sonra gece tekrar evine geldi. Eve gelir gelmez annesiyle yine tartıştı. Yine akrabaların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

"BAŞINA DEFALARCA VURDU"

Bu sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip, ablasının evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DİĞER ÇOCUKLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.