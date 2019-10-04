Rusya'da bir adam, ABD'li teknoloji şirketi Apple'a görülmemiş bir dava açtı. Rus kullanıcı iPhone telefonuna indirdiği bir uygulamanın kendisini eşcinsele dönüştürdüğünü belirterek yaklaşık 15 bin 500 dolar (1 milyon ruble) manevi tazminat davası açtı.

20 Eylül dava dilekçesinde, Rus vatandaşı telefonuna satın aldığı Bitcoin yerine GayCoin isimli bir kriptopara uygulaması indirildiğini ve 69 Gaycoin aldığını belirtti.

Uygulamanın beraberinde "Denemeden önyargılı olma" diyen bir notla geldiğini iddia eden Rus kullanıcı, dava dilekçesinde "Doğrusu, tecrübe etmediğim bir şeyi nasıl yargılayacağımı düşündüm ve hemcinslerimde ilişkiye girmeye karar verdim. Şu an bir erkek arkadaşım var ve bunu aileme nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatının kötüye gittiğini söyleyen Rus kullanıcı "bir daha asla 'normal' olamayacağım, yaşadığım değişim beni zihinsel ve ahlaki zarar verdi." diyerek Apple'ı 'manipülasyon yoluyla homoseksüelliğe teşvik' gerekçesiyle dava etti.

RUSYA'DA EŞCİNSEL PROPAGANDA YASAK

Davacının avukatı Sapizhat Gusnieva, olayın üçüncü parti bir uygulamada gerçekleşmesine rağmen şirketin sunduğu uygulamalardan sorumlu olması gerektiğini iddia etti.

Apple henüz suçlamalara cevap vermedi fakat ilgili davanın ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek. Öte yandan olayın Rusya hukukuna göre ilginç bir boyutu daha var.

Eşcinsellik Rusya'da 1993 yılından bu yana suç olmaktan çıkarılmış durumda fakat LGBTİ bireylere karşı önyargısıyla bilinen ülkede 2013 yılından bu yana eşcinsel propaganda yapmak ve LGBTİ etkinlikleri yasa dışı. Geçen yıllarda Rusya'da birkaç aktivist eylemlerinden dolayı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti