Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediye iştiraki Metropol İmar A.Ş.'nin kazandığını açıkladı.

Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Ankara Çukurambar’daki arazi ticaret ve konut alanı olarak ihaleye çıkarılmış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ihaleye itiraz edip arazinin satışının durdurulması için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıkarmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ),ihalenin 'yeterli katılım ve rekabet ortamı olmadığı için' ertelendiğini duyurdu. TOKİ'nin açıklamasında, "Ankara ili Çukurambar semtinde TOKİ mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.