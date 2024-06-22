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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya, Rize ve Giresun'da 5 kişi boğularak can verdi | Son dakika haberleri

        Antalya, Rize ve Giresun'da 5 kişi boğularak can verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman ve Sloven uyruklu iki turist, Rize'nin Ardeşen ve Pazar ilçelerinde Gürcistan uyruklu 2 kişi ve Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:23
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        3 ilde 5 kişi boğuldu!
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        Antalya ve Rize'de 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Antalya'da Alman ve Slovenya, Rize'de de Gürcistan uyruklu iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık birer saat arayla birbirine 300 metre uzaklıkta 2 turist boğularak hayatını kaybetti.

        İlk olay, Evrendeki Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner (74), Evrenseki Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Hopfner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Alman turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        İkinci olay ise Çolaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çolaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova (75), yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Bundzelova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kalp rahatsızlığı olduğu ve ülkesinde iki kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Slovenyalı turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        RİZE'DE İKİ GÜRCİSTAN UYRUKLU YAŞAMINI YİTİRDİ

        Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde denize giren 2 Gürcistan uyruklu kişi hayatlarını kaybetti.

        İlk boğulma vakası Rize'nin Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu olan Avtandil Tavartkiladze (45) serinlemek üzere denize girdi. Denize giren Tavartkiladze, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı servisine bildirdi.

        İhbarın üzerine olay yerine AFAD, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerince Tavartkiladze, kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan Tavartkiladze, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İKİNCİ BOĞULMA VAKASI ARDEŞEN'DE

        ikinci boğulma vakası ise Ardeşen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu olan Alvarce Tavatgadze (50) serinlemek üzere denize girdi. Denize giren Tavatgadze, bir süre sonra hareketsiz bir biçimde suyun üzerinde kaldı.

        Suyun üzerinde hareketsiz olarak sürüklenen Tavatgadze’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerince Tavatgadze, kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan Tavatgadze, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden Avtandil Tavartkiladze'nin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hayatını kaybeden Tavatgadze ise Rize Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

        GİRESUN'DA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Giresun’un Eynesil ilçesinde ailesiyle denize giren Bahtiyar Cebeci (43), akıntıya kapılıp boğuldu. Cebeci’nin tatil için İzmit’ten, memleketi Giresun'a geldiği belirtildi.

        İzmit’te yaşayan ve kentte bir ilaç fabrikasında temsilci olarak çalışan 2 çocuk babası Bahtiyar Cebeci, Kurban Bayramı tatili için Eynesil'e geldi. Gümüşçay Mahallesi'nde ailesiyle birlikte dün serinlemek için denize giren Cebeci, bir süre sonra akıntıya kapılıp sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Cebeci, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Bahtiyar Cebeci, Eynesil'de toprağa verilecek.

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