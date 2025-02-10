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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Antalya haberleri: 1.5 yaşındaki Enes bebek ağlattı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        1.5 yaşındaki Enes bebek ağlattı!

        Antalya'da, bir anda yola fırlayan ve kamyonetin çarptığı 1.5 yaşındaki Enes bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyetinin kamyonet kullanmaya yetersiz olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:21
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        1.5 yaşındaki Enes bebek ağlattı!
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        Antalya'da kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur İ.'nin kullandığı kamyonet, Alanya istikametine seyir halindeyken bir anda caddeye çıkan 1.5 yaşındaki Enes Eray Kartal'a çarptı.

        ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

        İHA'daki habere göre kamyonetin arka teker kısmına çarpan küçük çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri minik Enes'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık durumu ciddi olan küçük çocuk ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Enes Eray Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YETERSİZ

        Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından küçük Enes'in cansız bedeni yakınlarının kucağında özel bir araca alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a götürüldü.

        Kamyonet sürücüsü Onur İ. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ehliyeti kamyonet kullanmak için yetersiz olduğu öğrenildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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