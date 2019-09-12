Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 12 Ocak tarihinde, Abdullah Gazi Akbıyık'ın öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan anne ve kızının duruşmasına Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Öldürülüp tandırda yakılan Abdullah Gazi Akbıyık.

Mahkeme, annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktığı iddia edilen 17 yaşındaki Gizem A.'yı 2 yıl 9 ay, anne Kıymet A.'yı ise 16 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme Gizem A. nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

16 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymet A.

ANNESİ SUÇU ÜSTLEMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık, kaybolduğu ihbarında bulunan Kıymet A. özel bir televizyon programına katılmış ve cinayeti üstlenmişti. Daha sonra 17 yaşındaki kızı Gizem A. babasını kendisinin öldürdüğünü ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktıklarını itiraf etmişlerdi.