Annesi 6 gündür tuvalette saklanıyor! Yulia'nın gözyaşları!

Ukraynalı Yulia Hubina Kutlu (24), 3 yıl önce Caner Kutlu (28) ile tanışıp evlendikten sonra Ankara'ya yerleşti. İngilizce öğretmeni olan Yulia, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası yaşanan gelişmeleri korkuyla takip ediyor.
ANNESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
Ailesinin de bulunduğu ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere topladığı yardım malzemelerini eşiyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim eden Hubina, Kharkiv kentinde yaşayan annesi İnna Hubina ile telefonda görüntülü konuştu.
"SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ TUVALETTEYİM"
DHA'da yer alan son dakika haberine göre ülkesindeki son durumu ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Hubina, "Cehennem gibi bir şey. 6 gündür sürekli tuvaletteyim. Evcil hayvanlar da korkuyor. Başladığı günden beri tuvaletteyim. Biraz yemek var; ne zamana kadar yetecek bilmiyoruz? İnanılmaz bir durum. Ses var sürekli korkuyoruz. Ailemi ve Ukrayna'yı bırakıp gelmem, asla gelemem. Barış istiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yulia da annesiyle konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Yulia, "Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam hepsi Kharkiv'de yaşıyor. Şu an çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his.
"GİTMEK İSTİYORUM AMA İMKANSIZ"
Ukrayna'ya gitmek istiyorum; ama ailem 'imkansız burası çok kötü' diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna'da kalmak zorundalar" diye konuştu.
"ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR"
Yulia Hubina, Kharkiv'un en sıcak nokta olduğunu ifade ederek, "Annemle sürekli konuşuyorum, çok korkuyorlar. Gördüğünüz gibi zor durumdalar. Tuvalette yaşamaya çalışıyorlar; çünkü en güvenli yer orası.
Çoğu insanlar sığınaklara geçiyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz de yardım paketlerini eşimle beraber büyükelçiliğe getirdik" ifadesini kullandı.
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