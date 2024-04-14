İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak: İran saldırısına yanıt için bir araya gelecekler

İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak: İran saldırısına yanıt için bir araya gelecekler

REKLAM advertisement1

İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından ikinci kez bir araya gelecek.

Reuters'ın İsrailli bir yetkili dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş kabinesi İran saldırısına yanıt için bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü. REKLAM

İRAN SALDIRISINA YANITI SAVAŞ KABİNESİ VERECEK İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi. İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi. Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.