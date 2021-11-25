"Annem ile ilişkisi vardı" cinayetinde karar!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde 20 yaşındaki Yasin B., evlerinin önünde olan 50 yaşındaki annesi Hatice B.’yle ilişkisi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Salık olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi 23 yaşındaki U.B. ile annesi Hatice B. de gözaltına alındı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Yasin B. çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Yasin B. ve annesi Hatice B. hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
TAHLİYE VE BERAATİNİ İSTEDİ
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin B., annesi tutuksuz yargılanan sanık Hatice B., maktul Sezai Salık’ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. ‘Kasten öldürme, mala zarar verme, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme’ olmak üzere toplamda 4 suçtan yargılanan sanık Yasin B., savcının esas hakkındaki mütalaasına itiraz ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mütalaada ‘suçu üstlenme’ suçundan beraatı istenen sanık Hatice B., mütalaanın kendisiyle ilgili olan kısmına katıldığını, oğluyla ilgili kısmına ise katılmadığını belirtti.
"İLİŞKİMİZ OLDUĞUNU İNKÂR ETMEDİ"
Karardan önce son savunmasını yapan sanık Hatice B., “Asıl mağdur biziz. Sezai beni eve sürükledi. İlişkimizin olduğunu hiç inkâr etmedim. Önceden 10 kişi biliyorsa şimdi bin kişi biliyor. Beraatımı talep ediyorum” sözlerini kullandı.
"ANNEMLE İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİM"
Karar öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Yasin B. maktulü öldürme amacının olmadığını belirterek, “Ben Sezai’ye zarar vermek isteseydim, daha önceden de verirdim. Böyle bir amacım yoktu. Annemle Sezai’nin ilişkisini olaydan biraz önce öğrenmiştim. Pişmanım” dedi.
26 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hatice B.’nin ‘suçu üstlenme’ suçundan beraatine karar verdi. Heyet, 4 farklı suçtan yargılanan tutuklu sanık Yasin B. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl ve ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Yasin B. toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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