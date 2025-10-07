Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 23 gözaltı

        Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 23 gözaltı

        Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 08:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:11
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

        Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

