Sahipleniyorlar!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23’ü yavru toplam 68 köpek bulunmuştu. Ayrıca köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5’inci maddesi gereğince hayvan başına "181 TL" olmak üzere toplamda "12 bin 308 TL" cezai işlem uygulandığı, ayrıca olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatılmıştı.
SAHİPLENMEK İÇİN YOĞUN TALEP
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen 77 köpek ve 6 kedi için belediyeye ait web sitesinde 'Sahiplenmek İstiyorum' platformu oluşturulduğunu belirterek, "Platforma 5 günde 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır" dedi.
Köpek ve kediler için belediyeye ait web sitesinde "Sahiplenmek İstiyorum" platformu oluşturulduğunu kaydeden Altınok, platforma 5 günde 3 bin 298 kişinin sahiplenme başvurusu yaptığını bildirdi.
KİMLERE VERİLECEK?
Köpek ve kedilerin sahiplendirilecek olmasından dolayı, başvuruları durdurduklarını ve işlemleri mevcut başvurular üzerinden yürüteceklerini aktaran Altınok, "Hayvanseverlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen kişilerin çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı bilgisine ulaşıp, 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgisini de araştıracağız. Eğer hayvan beslemişse bu konudaki deneyimlerini bize aktarmasını da isteyeceğiz. Bu şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
SON DURUMLARI
Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kedi ve köpeklerin son durumları hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Her bir köpeğimizi gezintiye çıkarılarak günlük tuvalet ve gezinti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aşılarının olmama ihtimaline karşı bu canlılarımızın aşılarını da yaptık. Hepsini tek tek tıraş ederek yıkadık. Canlılarımız küçük ırk kategorisinde olduğu için kaliteli mama ile besliyoruz. Köpeklerin karnelerini çıkarmak için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu köpeklere mikroçip takılarak kimliklendirme işlemleri için de çalışmalarımız devam ediyor."
BASININ KARŞISINA ÇIKIYORLAR
Keçiören Belediyesi, bugün Hayvan Bakım ve rehabilitasyon Merkezi'nde bakımları devam eden kedi ve köpekleri basına gösterecek.
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