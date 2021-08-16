Anahtarı gizlice aldı, sonrası facia!

Antalya'da yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alarak şehir turuna çıktığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırlayarak takla atan aracın altında kalıp feci şekilde can verdi. Ölen çoğun olay yerine gelen ağabeyleri ise sinir krizleri geçirdi. İki kardeş güçlükle sakinleştirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası ağabeylerin feryadı yürek burktu.
Feci kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı. N.K.D., bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı.
REFÜJE ÇARPIP, TAKLA ATTI
Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak takla attı. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.
ARAÇ, ARKADAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ
Takla atan araç, Şirazi'nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğun iki ağabeyi olay yerine gelen diğer yakınları teselli etti. Kazada yaralanan sürücü çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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