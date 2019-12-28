28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "İstanbul İli Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesinde Bulunan Afete Maruz Bölgenin Kuzey Sınırı Boyunca Kazıklı Tutucu Yapı Yapılması İşi için ihale açtı. İhale 24 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.
Söz konusu kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık bir kilometre boyuncu, 130 santimetre çapında ve 30 metre boyunda çelik kazıklar çakılacak.
BİNALAR TAHLİYE EDİLİP YIKILMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Ambarlı'nın yıllardır devam eden kayma sorunu, yapılan uzun araştırmalardan sonra çözüme kavuşturulacak.
Bölgede bulunan birçok bina daha önce tahliye edilerek yıkılmıştı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) hazırladığı, "Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde Bulunan Afete Maruz Bölgenin Kuzey Sınırı Boyuncu Kazıklı Tutucu Yapı Projesi Geoteknik Proje Raporu'na göre, yapılacak çalışma ile kütle hareketinin ilerlemesi durdurulacak.
KÜTLE HAREKETİ 15 YILDIR DEVAM EDİYOR
AFAD'ın raporuna göre, Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketi devam ediyor. Bölgenin problemlerinin detaylı şekilde araştırıldığı, çeşitli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen raporda şöyle denildi:
"BÖLGE YERLEŞİME KAPANDI"
"Arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar neticesinde saha afete maruz bölge olarak tanımlanmıştır. Kütle hareketlerinden olumsuz etkilenerek ağır hasar gören yapılar yıkılmış ve bölge yerleşime kapanmıştır.
"KAZIKLI TUTUCU YAPI İNŞA EDİLECEK"
Bu aşamada, halihazırda devam etmekte olduğu tespit edilen kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru (Tesisler Yolu Caddesi, Işık Sokak, Şahin Caddesi, Badem Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi ile tarif edilen sınırın kuzeyine doğru) ilerlemesinin engellenmesi maksadıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlanmıştır."
UYGULAMA ŞÖYLE GERÇEKLEŞECEK
Afete maruz alandaki kütle hareketlerinin ilerlemesinin engellenmesi amacıyla ayırıcı ve tutucu bir kazıklı yapı tasarımı yapıldığı vurgulanan raporun, 4 nolu uygulama kesitinde yapılacak uygulama şöyle tanımlandı:
"Çift sıra 120 santimetre çaplı (ön sırada 160 santimetre, arka sırada 320 santimetre aralıklı ve kazık sıraları 2.50 metre mesafeli) ve 30 metre boyundaki kazıklar ile bu kazıkları üstte bağlayan 110 santimetre / 390 santimetre boyutlarında başlık plakları ile teşkil edilmiştir. Ayrıca başlık plağının üstünde 3 metre yüksekliğinde 50 santimetre kalınlıklı betonarme perde teşkil edilerek tutucu yapının mevcut kotları yakalaması sağlanacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!