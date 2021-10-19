Bir süredir 500 liranın üzerinde işlem gören gram altın 19 Ekim Salı günü 532,07 liradan işlem gördü. Güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 869,91 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 19 Ekim 2021 güncel altın fiyatları